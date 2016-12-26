العاهل السعودي يأمر بتنظيم حملة لإغاثة الشعب السوري

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، قرارا لتنظيم حملة تبرعات شعبية في أرجاء السعودية لإغاثة الشعب السوري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أمر بهذه الحملة “نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها”.

وأعلن الملك سلمان تخصيص 100 مليون ريال لدعم هذه الحملة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحملة ستبدأ الثلاثاء في جميع مناطق السعودية، على أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء.

كما سيتولى المركز أيضا استقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، وتوزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل.

وقد دشن الملك سلمان الحملة بتبرعه بمبلغ (20) مليون ريال، كما تبرع الأمير محمد بن نايف ولي العهد بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بمبلغ (8) ملايين ريال.