السعودية: المقيمون سيدفعون مقابلا ماليا على المرافقين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الدولة لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى العام ٢٠٢٠، وذلك بعد إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2017.

وأضاف الجدعان، أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين، فيما “سيكون المبلغ الذي سيدفع لبرنامج حساب المواطن يعتمد على الأثر الذي تترتب عليه الإصلاحات في الواردات غير النفطية”.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء، مؤكدا أن السعودية قررت أن لا تفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن”.

وحسب الجدعان، فإن الميزانية الجديدة، تسعى من خلالها الحكومة إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني.