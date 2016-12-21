الزهار: لا يحق لعباس رفع الحصانة عن نواب انتخبهم الشعب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة، محمود عباس، غير شرعية، مشيراً إلى أن منحها صلاحيات الشعب والمجلس التشريعي لعباس غير شرعي أيضاً.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها اليوم الأربعاء.

وأضاف الزهار: أن النواب في التشريعي، انتخبهم الشعب ولا يجوز لعباس رفع الحصانة عنهم ونزع صفتهم البرلمانية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن المجلس التشريعي مفتوح للكل المنتخب من أجل خدمة الشعب الذي انتخبهم ومن يمتنع سيعاقب بالانتخابات القادمة .

في السياق نفسه، حمل “الزهار”، عباس مسؤولية الانقسامات الداخلية التي تحدث في الواقع الفلسطيني، بما فيها تجزئة حركة فتح نفسها، داعياً إلى إجراء انتخابات حرة تجدد فيها الشرعيات الفلسطينية، وليس بتشكيل اجسام بمسميات لا وزن لها لرفع الحصانة عن النواب، مؤكداً أن أقصر الطرق لخدمة الشرعية هي الانتخابات.