الحكم بالإعدام على قاتل حتر

قال نائب عام محكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري، زياد العدوان إن المحكمة حكمت على قاتل الكاتب ناهض حتر بالإعدام شنقا حتى الموت، في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء.

وأضاف العدوان في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قررت حبس المتهم الثاني الذي باع السلاح للقاتل، والمتهم الثالث الوسيط بشراء السلاح سنة واحدة لكل منهما، ودفع الرسوم.

وبين أن المحكمة جرمت قاتل حتر بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وقتل حتر يوم 25‏ من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وألقي القبض على القاتل مباشرة بعد ارتكابه جريمته، وأنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع القاتل يوم الثامن من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأحال ملف القضية للمحكمة.