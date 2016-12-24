الجيش اليمني يمشط المواقع المحررة بمنطقة نهم

قال الجيش الوطني اليمني في بيان له ان وحدات الجيش تخوض معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي و صالح وتمشط المواقع المحررة في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط دعم جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيات في أطراف منطقة أرحب كانت في طريقها إلى نهم.

من جانب آخر، لقي 11 حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون ، كما جرى تدمير آلية تابعة لهم في محافظة تعز .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة زحف الانقلابيين في أطراف الجحملية بمدينة تعز ما أدى إلى مقتل عشرة من منهم وإصابة آخرين ، فيما لقي أحد الحوثيين مصرعه في تبة الوكيل بعصيفرة .

وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف آلية تابعة للانقلابيين في قرية الصيار بمديرية الصلو.