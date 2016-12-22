الجيش السوري يعلن رسميا سيطرته على كامل حلب

أعلن الجيش السوري، يوم الخميس، استعادته كامل مدينة حلب، شمالي البلاد، بشكل رسمي.

وورد في بيان للجيش السوري “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة”.

ويأتي إعلان الجيش الحكومي عن استعادة حلب، بعد خروج آخر دفعة من المقاتلين والمدنيين من جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق حلب، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال التلفزيون الرسمي، إن الحافلات الأربع الأخيرة التي تقل من وصفهم بالارهابيين وعائلاتهم وصلت إلى منطقة الراموسة، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، جنوب حلب والتي تعبرها قوافل المغادرين المتجهة إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.