الجيش السوري الحر: فصيل كردي كبير لن يشارك بالمفاوضات

قال متحدث باسم الجيش السوري الحر الخميس، إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لن يشارك في المحادثات المزمعة في أستانة، لكن المعارضة ستلتزم باتفاق لوقف إطلاق النار تضمنه روسيا وتركيا، وإنها سوف تشارك في المحادثات القادمة.

وأضاف أبو زيد أن وقف إطلاق النار يشمل كل أنحاء سوريا، مشيرا إلى أن الجيش السوري الحر لم يجتمع مع أي من ممثلي الحكومة السورية خلال المحادثات الأخيرة.

وأوضح المتحدث أسامة أبو زيد “قبولنا بضمان روسيا للاتفاق بمدى التزامها بهذا الاتفاق وبالوجود الإيراني ومليشياتها في سوريا، عدا ذلك ستبقى أصابعنا على الزناد”.

وتحدث أبو زيد عبر مترجم في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، مؤكدا على أن محادثات الحل السياسي، ستجرى انسجاما مع عملية جنيف، والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا.

وكانت المعارضة السياسية السورية التي مقرها تركيا، رحبت بالإعلان عن وقف إطلاق نار شامل في سوريا من المقرر أن يبدأ سريانه عند منتصف الليل، ودعت جميع الأطراف للعمل على إنجاحه.

وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الجيش السوري الحر، وهو تحالف فضفاض لجماعات المعارضة، ملتزم بالهدنة التي قالت روسيا وتركيا إنهما ستقومان بدور الضامن لها.