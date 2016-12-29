الجمارك: إعادة شحنة القمح الإسرائيلية الفاسدة أمس

أكد مدير مركز جمرك عمان العقيد عودة قطيشات، اليوم الخميس، أن شحنة القمح الإسرائيلية الفاسدة التي تم رفضها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ووزراة الزراعة، تم أخراجها أمس من ساحات مركز الجمرك عمان إلى بلد المنشأ برفقة الترفيق الجمركي وأجهزة التتبع الإلكتروني.

وقال قطيشات إنه وبتوجيهات من مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود، تم إخراج الشحنة من “ساحة الحديد” الموجودة في مركز جمرك عمان، حيث أصرت دائرة الجمارك على عدم إتلاف الشحنة في ساحات الجمرك وقررت إعادة تصديرها.

وكانت وزارة الزراعة خيرت مستورد الشحنة المذكورة بين إتلاف الشحنة أو إعادة تصديرها على حسابه الخاص، بعد ثبوت عدم صلاحيتها.