الجزائري محرز ينافس على لقب أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” القائمة النهائية من 3 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016، بينهم الجزائري رياض محرز.

واستبعد الاتحاد الإفريقي، المصري محمد صلاح والجزائري الآخر إسلام سليماني من قائمة مصغرة كشفها في 22 نوفمبر.

واللاعبان الآخران اللذان ينافسان محرز، هما الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الفائز بالجائزة العام الماضي، والسنغالي ساديا مانيه نجم ليفربول الإنجليزي.

ويعلن الاتحاد الإفريقي عن الفائز بالجائزة في حفل ينظمه في 5 يناير 2017 في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وبرز محرز (25 عاما) بشكل لافت في الموسم الماضي، وساهم بتتويج ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله 17 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة.

كما تألق أوباميانغ (27 عاما) مع دورتموند في الفترة الأخيرة، إذ يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الألماني (16 هدفا)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما مانيه، فعزز صفوف ليفربول، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط خلف تشلسي المتصدر.