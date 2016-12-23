“التربية”: 88 ألف مشترك نظامي بـ”شتوية التوجيهي”

بلغ عدد الطلبة النظاميين المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الشتوية المقبلة، 88 الفا، وفق الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد.

ودعا الجلاد الطلبة المتقدمين للامتحان، للالتزام بالتعليمات، من إحضار بطاقتي الجلوس والأحوال المدنية، وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر، عند تقديم الامتحان يومياً.

وتشمل التعليمات أيضا؛ الحضور الى قاعة الامتحان قبل موعد بدئه بوقت كافٍ، مبينا أنه سيغلق باب المدرسة عند بدء الامتحان، ولن يسمح بدخول أي طالب بعد ذلك. ودعا الجلاد الطلبة إلى عدم اصطحاب أي قصاصات ورق أو الحديث إلى بعضهم، أو إثارة الشغب داخل القاعة، أو رمي ورقة الأسئلة خارج القاعة أو الخروج من القاعة عنوة، أو تمزيق ورقة الأسئلة أو دفتر الإجابة أو دفتر إجابة زميله، أو الجلوس في المكان غير المخصص له، أو الاعتداء على أي من القائمين على الامتحان. كما دعا لعدم إحضار سماعات لاقطة كاللواقط اللحمية، التي توضع داخل الأذن وأي جهاز اتصال، خصوصا أجهزة الهواتف الخلوية والسماعات التي تربط مباشرة مع الأجهزه الخلوية، وأي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والاقلام الالكترونية، او اي جهاز تسجيل او تصوير، وعدم إحضار أي نوع من أقلام الحبر، حيث ستوفر الوزارة الأقلام للطلبة.

وكانت الوزارة، أعلنت برنامج الامتحان والتعليمات الناظمة له على موقعها الالكتروني، وستبرزها في أماكن ظاهرة للطلبة في قاعات الامتحان.

وكانت لجنة الامتحانات العامة في الوزارة اقرَّت أسس فتح مراكز التصحيح، واختيار المصححين ورؤساء لجان التصحيح، وتعميم هذه الأسس على مديريات التربية والتعليم في الميدان، ليصار للعمل بموجبها، وتحديد 89 مركزا لتصحيح دفاتر اجابات الطلبة في الامتحان، موزعة على مختلف المناطق.