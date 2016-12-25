البابا يدعو إلى إسكات صوت السلاح في سوريا “الشهيدة”

دعا البابا فرانسيس، الأحد، إلى إسكات أصوات السلاح بصورة نهائية في سوريا، واصفا البلاد بالشهيدة التي سفكت فيها الكثير من الدماء.

وأورد البابا، في عظته السنوية التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، “آن الأوان لإسكات صوت السلاح نهائيا، وعلى المجتمع الدولي أن يجتهد حتى نتوصل الى حل تفاوضي”.

والتمس من الفلسطينيين والإسرائيليين “كتابة صفحة جديدة في التاريخ، مبديا أمله في أن يعم السلام الأراضي المقدسة”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأعرب عن أمله في أن يتحلى الإسرائيليون والفلسطينيون بـ”الشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة من التاريخ، تحل فيه إرادة بناء مشترك لمستقبل من التفاهم المشترك والتناغم، محل الكراهية والانتقام”.