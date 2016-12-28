الإعدام لـ5 والحبس لـ16 في قضية “خلية إربد”

قررت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام شنقا، على 5 متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية إربد” الإرهابية، فيما قررت الحبس مع الأشغال الشاقة لـ16 آخرين في القضية ذاتها.

وتم الحكم على 12 متهما بالحبس من 7 سنوات إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتم الحكم كذلك على 4 بالحبس 3 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وأدين هؤلاء بتهم تخالف أحكام مواد من قانون منع الإرهاب منها:- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان بالاشتراك، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية اشتبكت مع الخلية الإرهابية في إربد مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 من الإرهابيين، التابعين لعصابة “داعش”، واستشهاد الضابط الرائد راشد الزيود، كما أسفرت عن اعتقال 13 من المتورطين.