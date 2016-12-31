“الأمانة” توقف ترخيص الارتدادات

أوقفت أمانة عمان الكبرى ترخيص الارتدادات المسقوفة والمكشوفة الجديدة، وأبقت على المرخص منها سابقا لمن دفع “التأمينات والبدل” مقابل تعهد بالالتزام لتصويب الأوضاع، استنادا لتعميم صادر عن الأمانة أمس ووزع على مناطقها الـ 22.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية عماد الحياري إن “القرار يأتي لمنع التجاوزات والحفاظ على الشكل الجمالي والنسق المعماري للعاصمة”، موضحا أنه “سيتم إزالة القائم من المكشوفة والمسقوفة غير المرخصة”.

وبحسب التعليمات الجديدة فإن “السماح بالتراخيص للعام 2017 مشروط بعدم وجود شكاوى من المجاورين للمكشوف والمسقوف، فيما المسقوف يجب أن لا يمس الناحية الجمالية، وأن لا يعيق حركة مرور السيارات أو المواطنين، على أن لا يتم التعدي على سعة الأرصفة”.

وبين أن “استغلال الارتدادات يعتبر مخالفة قانونية، حيث استفاد البعض منها بمساحات تفوق مساحة المحل المرخص إنشائيا”.