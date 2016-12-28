اعتقال تونسي على صلة بـ”إرهابي برلين”

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت رجلا من أصول تونسية على صلة بأنيس العامري منفذ هجوم الشاحنة في برلين.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الهولندية أنها تحقق فيما إذا كان الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين الأسبوع الماضي سافر عبر هولندا.

وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع يوم 19 ديسمبر، فيما قتل المشتبه به التونسي أنيس العامري (24 عاما) بالرصاص على يد الشرطة الإيطالية يوم 23 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني، فيم دو براون، إن “علامات” تشير إلى أن العامري مر عبر هولندا في طريقه إلى فرنسا وإن التحقيق ما زال مستمرا.