استيقظت من النوم لتجد 15 مليون دولار في حسابها

تخيل عندما تذهب إلى ماكينة سحب النقود وتجد أن حسابك “انتعش” بـ15 مليون دولار، هذا كان حال امرأة هندية فوجئت بوجود مبلغ بليون روبية في حسابها.

وقالت أوتار إيداف إنها فوجئت بوجود المبلغ الذي يقدر بنحو 14.7 مليون دولار، إلا أن شعور المفاجأة تحول إلى خوف عندما تحدثت مع رجل يقف جانبها لتسأله عن رصيدها، ليؤكد لها أن الرقم صحيح.

وتحصل إيداف على راتب شهري قدره 5000 روبية أي ما يعادل 74 دولار شهريا، وعندما ذهبت للبنك للتدقيق في المبلغ الوارد في حسابها، لم يتجاوب الموظفون وطالبوها بالعودة مرة أخرى في اليوم التالي، وفق ما أورد موقع “ماشابل”.

وحاولت إيداف مع زوجها توجيه خطاب إلأى مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من أجل تصحيح الوضع ورد المبلغ مرة أخرى، إلا أنه لم يتم الرد عليهما على الفور.

وتعد إيداف وزوجها من محدودي الدخل في الهند، وقامت بفتح الحساب طبقا لتعليمات الحكومة التي تفرض على الموظفين تلقى رواتبهم من خلال حساباتهم الخاصة في البنوك.

يذكر أن عمليات غسيل الأموال منتشرة في الدول الآسيوية وخصوصا الهند، وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد، وتنامي أعداد موظفي بنوك فاسدين.