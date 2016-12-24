استهزاء إسرائيلي بنتنياهو بعد القرار الأممي.. واحتفاء فلسطيني بـ”المنسف”

استشاط الإسرائيليون على اختلاف مشاربهم غضباً لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ومع ذلك فقد لجأ بعض السياسيين والنشطاء إلى الاستهزاء برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فيما احتفى فلسطينيون بالقرار مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمة “منسف” (أكلة تقدم في المناسبات)، وهي الأحرف الأولى للرباعية الراعية له وهي ماليزيا ونيوزلندا والسنغال وفنزويلا.

وبرز في هذا السياق، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق ايهود باراك الذي قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إخفاق غير مسبوق في مجلس الأمن، على رئيس الوزراء نتنياهو أن يطرد فوراً وزير خارجيته”.

ومعلوم أن نتنياهو يحتفظ منذ عدة سنوات بحقيبة الخارجية لنفسه استعداداً لاحتمال ضم أي من أحزاب المعارضة لائتلافه الحكومي.

وأضاف باراك “وبطبيعة الحال فإن عليه (نتنياهو) أن يوجه اللوم لأوباما وكيري والمفتي”.

وكان باراك يشير بذلك إلى مفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني الذي اتهمه نتنياهو سابقاً بتحريض الزعيم النازي ادولف هتلر على ارتكاب “المحرقة” وسط استهجان فلسطيني.

من جهة أخرى، قال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب، مساء أمس: ” أوعز رئيس الوزراء إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فوراً إلى البلاد لإجراء مشاورات”.

وأضاف “كما أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع. ولوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى داكار”.

كذلك وجّه نتنياهو بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها.

ولفت إلى أن”هذه الخطوات تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.

ومعلقاً على ذلك، كتب الناشط اليساري الإسرائيلي في قضايا القدس دانيال سيدمان في تغريدة على “تويتر”: “رداً على التصويت في مجلس الأمن أوعز نتنياهو للموساد بوقف استخدام جوازات السفر النيوزلندية”.

وتوجه اتهامات “للموساد” باستخدام جوازات سفر نيوزلندية في تنفيذ عمليات خارجية.

وكانت نيوزلندا أعلنت في العام 2010 اعتقال عميلين لـ”الموساد” بتهمة محاولة الحصول على جوازات سفر نيوزلندية بطرق غير مشروعة.

ورعت كل من نيوزلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن الدولي.

ولا تقيم ماليزيا وفنزويلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولذلك فلم تقع عليهما عقوبات نتنياهو.

ومنذ صدور القرار في مجلس الأمن مساء أمس، استخدم فلسطينيون على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة “منسف” في إشارة إلى الرباعية التي قدمت مشروع القرار.

فحرف “م” يشير إلى ماليزيا و”ن” نيوزلندا و”س″ سنغال و”ف” فنزويلا.

والمنسف هي أكلة شهيرة جداً في فلسطين والأردن تقدم عادة في حفلات الزواج وتعتبر ثقيلة نسبياً.

ونشرت حركة “فتح” ملصقا يتضمن أعلام الدول الأربعة وأسفلها كلمة “شكراً”.

ورحبت الفصائل الفلسطينية ودول عربية وغربية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الداعي لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد التصويت بأغلبية ساحقة لصالح القرار، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق النقض (الفيتو)، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل تخلي من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما عن حليفته الوحيدة في الشرق الأوسط، ما دفع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي للدفاع عن القرار مؤكداً أن مجلس الأمن “محق في قراره بشأن إدانة الاستيطان الذي مثل عقبة في سبيل حل الدولتين”.

القرار الذي صدر أمس الجمعة، بأغلبية 14 صوتاً وامتناع أمريكا، أكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، واعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق قرار حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

فتح: انتصار للشعب الفلسطيني

اعتبرت حركة (فتح) القرار انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم مؤكدة أنه يدشن مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها أن القرار “تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية”.

حماس: نتمنى تحويل القرار لخطوات عملية

حركة حماس بدورها قالت إنها تقدر الدول التي دعمت القرار، مؤكدة في بيان لها على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب بل لإزالة الاحتلال وما يتعلق به.

وشددت الحركة على تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكل أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف “تغول المستوطنين”.

الجهاد الاسلامي: إدانة للعدوان الإسرائيلي

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي القرار بأنه “انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية”. وقالت في بيان لها إن قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، وأضافت أن هناك رأيا عاما دوليا يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل لما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا،

“الشعبية” تطالب بمتابعة تنفيذ القرار

رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكّد على أنّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويُشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ومطالبته إسرائيل بالوقف الفوري وعلى نحوٍ كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الجبهة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة “إسرائيل” وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

وحذّرت من المحاولات التي ستبذل من قبل إسرائيل وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف والتحريض، والتأكيد على أنّ الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري الفاشي، وضحايا الإرهاب والعنف والاحتلال الإسرائيلي، وأنّ مقاومتهم له تستند إلى القانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.

حزب الشعب: خطوة هامة لوقف جرائم الاحتلال

رحب حزب الشعب الفلسطيني بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح القرار، مؤكدا أن ذلك يشكل انتصارا سياسيا جديدا لشعبنا.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن تصويت 14 دولة لصالح القرار، يعتبر خطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا، والعمل الجاد على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ووجه الشكر لحلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على جهودهم الداعمة لنضاله وحقوقه، وكذلك دورهم في طرح مشروع القرار والتصويت لصالحه.

فدا: صفعة على وجه إسرائيل

اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ويطالب بوقفه، انتصارا للشعب الفلسطيني، وصفعة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتحولا تاريخيا يعيد بعض الاعتبار للحق الفلسطيني.

ورأى “فدا” في بيان صحفي اليوم السبت، القرار بأنه رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها ليست فوق القانون الدولي وعليها التفكير مليا في سياساتها التي تنتهك القانون الدولي والحقوق الفلسطينية ولن تكون بمنأى عن العقاب ودفع الثمن طال الزمان أمر قصر.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رسالة مهمة لشعبنا بأنه ليس وحيدا، بل هناك مجتمعا دوليا ينحاز لحقوقه بما يشبه الإجماع بعد تصويت 14 دولة لصالح القرار، فضلا عن المواقف المؤيدة للحقوق الفلسطينية من قبل ممثلي الدول الذين تحدثوا في مجلس الأمن.

وقال “فدا”: إن المطلوب فلسطينيا الآن هو البناء على هذا القرار بالعمل مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل تطبيقه، والعمل بموازاة ذلك مع المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة أركان القيادة الإسرائيلية التي تواصل بناء المستوطنات وتوسيع القائمة منها، ومواصلة الجهود لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

دحلان: انتصار بعد كفاح مرير

قال القائد الفتحاوي محمد دحلان: “إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 هو انتصار سياسي وقانوني لشعبنا الفلسطيني العظيم في كفاحه المرير والطويل من أجل إحقاق الحق وإثبات قاطع بأنه لا شرعية لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية ونهب أراضينا الفلسطينية”.

وأضاف في بيان صحفي: “يحق لنا الافتخار بهذا الإنجاز – رغم ما عليه من ملاحظات- فهو نتيجة تراكمية طبيعية لكل نضالات شعبنا، بكل ما قدمه من شهداء وأسرى وجرحى وتضحيات هائلة دفاعا عن كل شبر من أرضنا الطاهرة، كما إن القرار يعكس وعيا دوليا جماعياً بخطورة وفداحة السياسات التوسعية الإسرائيلية على حساب ما تبقى من إمكانيات حل الدولتين”.

وتابع: “هذا القرار النادر هو إيذان بمرحلة جديدة من الكفاح الوطني في مواجهة التوسع الاستيطاني، وإعلان صريح بلا شرعية كل المستوطنات المغتصبة لأي شبر من أراضي دولتنا الفلسطينية، لكنه أيضا قرار يلقي على عاتقنا جميعا مسؤوليات مرحلة جديدة من النضال الوطني كي لا تبقى مفاعيله حبراً على ورق”.

وقال “دحلان” إن الاستعداد الجدي للمرحلة القادمة يتطلب أولاً وقبل كل شيء رص وتوحيد الصفوف الفلسطينية، وإنهاء كل الانقسامات والتمزقات الفلسطينية فوراً، ومن يذهب عكس ذلك الاتجاه، إنما يقدم خدمة مجانية للاحتلال ويساعده على تبديد قيمة وجدوى هذا الانتصار كما حدث تماماً مع أثار ومفاعيل انتصارنا بقرار الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً مراقبا في الأمم المتحدة والتي لا زالت قيادة السلطة ترفض تفعيله”.

عريقات: أهم الوثائق التي حصلت عليها فلسطين

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار مجلس الأمن الدولي بأنه أهم الوثائق الصادرة عن المجلس. وأشار في تصريحات لتلفزيون فلسطين إلى أن القرار بمنزلة إجماع دولي على أن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال المستوطنات والقتل والحصار والإرهاب والإغلاق، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل كل القضايا العالقة.

الشوبكي: قرار تاريخي

بدوره قال سفير فلسطين لدى جامعة الدولة العربية جمال الشوبكي إن القرار تاريخي وإن إسرائيل بحكم الإجماع الدولي ملزمة بتنفيذه.

ترحيب عربي

وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، فيما رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالقرار، الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

من جانبه رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار الأممي، معربا عن أمله بأن يشكل خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

من جهته وصف المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني القرار الأممي بالتاريخي، وقال إن التصويت بالأغلبية وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

نتنياهو: قرار حقير

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة، قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان، واصفاً إياه بـ”الحقير والسخيف”.

وقال نتنياهو، في لقاء صحفي: “إن إسرائيل وحكومتها ترفض قرار مجلس الأمن، وهو قرار حقير لن نخضع له، وهو غير ملزم لنا”.

وأضاف: “نتطلع قدمًا للتعاون مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأصدقائنا في الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى لا نتأثر بأضرار هذا القرار السخيف”، وفق تعبيره.

وأثار قرار الأغلبية، غضب سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، من عدم استخدام الولايات المتحدة لنقض الفيتو، فيما اكتفت بالامتناع عن التصويت.

البيت الأبيض يدافع عن قراره

دافع البيت الأبيض، عن قراره بعدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الذي يحظر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن لجوء واشنطن إلى هذا القرار.

قال نائب المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، بن رودس، الذي يعتبر أحد كبار المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي باراك أوباما، رداً على الانتقادات الإسرائيلية، إن الرئيس ووزير الخارجية، جون كيري، حذرا مرارا في السنوات الأخيرة، علانية وفي محادثات خاصة، من أن البناء في المستوطنات سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل.

واوضح بن رودس أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن البناء في المستوطنات أجبرت إدارة أوباما على السماح بقرار مجلس الأمن.

وأضاف أنه كانت لدى نتنياهو الإمكانية لتبني سياسة تؤدي إلى نتيجة مختلفة. وقال أيضا ‘لو لم نر تسارعا في البناء في المستوطنات، ولو لم نسمع تصريحات من كبار المسؤولين في حكومة نتنياهو، فإن موقف الولايات المتحدة من قرار مجلس الأمن قد يكون مختلفا’.

وأشار إلى أن حقيقة حصول ذلك في نهاية السنة الثامنة من ولاية أوباما يؤكد أن ذلك لم يكن مسار العمل المفضل.

كما لفت إلى أن أوباما ألقى عدة خطابات حذر فيها من أن التوجهات الحالية ستؤدي إلى زيادة المحاولات الدولية لممارسة ضغوط على إسرائيل. وقال إن ‘الخيارات التي لجأت حكومة نتنياهو إليها عبر السنوات الماضية بشأن البناء في المستوطنات، وبشأن عدم استغلال الفرص التي وضعت أمامه للدفع بعملية السلام، أجبرت الإدارة الأمريكية على عدم استخدام حق النقض ضد القرار’.

وبحسبه فإن قلق الإدارة الأميركية في السنوات الأخيرة من توسع البناء الاستيطاني تصاعد، وتصاعد معه القلق من تصاعد العنف والتحريض في الجانب الفلسطيني. على حد قوله.

وتابع أنه ‘في غياب عملية سلام، ومقابل التصاعد في البناء الاستيطاني، لم يكن هناك خيارات أخرى أمام الإدارة الأميركية، باستثناء عدم استخدام حق النقض.

كي مون يرحب ويطالب بالعودة للمفاوضات

من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا، يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي، إن كي مون ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية.