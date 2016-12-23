اختطاف طائرة ليبية وتحويلها إلى مالطا

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الجمعة، إنه تم إبلاغه باختطاف “محتمل” لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا.

وأوضح موسكات في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد”.

وأضافت وسائل إعلام، ومنها صحيفة “تايمز أوف مالطا”، أن الطائرة من طراز “إيرباص إيه 320″، وعلى متنها 118 شخصا.

وذكرت أن خاطفا الطائرة هددا بتفجيرها، إذا لم تتم تلبية مطالبهما.

والطائرة المخطوفة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية المملوكة لليبيا، وكانت في رحلة داخلية.