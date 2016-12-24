إيقاف خلية على علاقة بـ”إرهابي برلين” في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أنها كشفت خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 تنشط بين منطقة فوشانة القريبة من العاصمة، ومنطقة الوسلاتية على علاقة بالإرهابي “أنيس العامري” مرتكب العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة برلين الألمانية.

وكشف بيان الداخلية أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور.

وبالتحري معه اعترف أنه تواصل مع خاله عبر تطبيق “تليغرام”، للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتبار بيانات ذلك التطبيق مشفرة وسرية حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي و تسجيل نص المبايعة وارساله عبر “التيليغرام”.

وقالت الداخلية إن أنيس العامري أرسل مبالغ مالية بهوية تخص شخص آخر عن طريق البريد، لمساعدة ابن شقيقته على الالتحاق به والانضمام إلى كتيبة “أبو الولاء” بألمانيا التي أعلمه بأنه أميرها.

وقد أذنت النيابة العمومية بالتحفط على كافة أفراد الخلية ومباشرة التحقيق في القضية تحت بند “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.