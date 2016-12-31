إغلاق 7 مقاصف مدرسية وإنذار 1743

أغلقت وزارة الصحة 7 مقاصف مدرسية وخالفت 12، وأنذرت 1743 العام الحالي، وفق مدير مديرية الصحة المدرسية بوزارة الصحة خالد الخرابشة.

وقال الخرابشة إن الانذارات لمقاصف المدارس الحكومية بلغت 1439، ولمقاصف المدارس الخاصة 304، تركزت اغلبها في محافظة العاصمة، اذ بلغت 604، نالت المدارس الخاصة منها 115، والحكومية 80 انذارا.

وبلغت الانذارات في محافظة الزرقاء 155، فيما كانت أقل نسبة انذارات في محافظة مادبا بواقع 7 انذارات للمدارس الحكومية مقابل انذارين للمدارس الخاصة.

وأكد الخرابشة، استمرار الزيارات الميدانية للمقاصف المدرسية، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.

واضاف أن صحة الطلبة وسلامتهم وتعزيز السلوكيات الغذائية السليمة بينهم، على سلم أولويات الوزارة، معبرا عن تقديره للمدارس الملتزمة بالاشتراطات الصحية، ومطالبا اياها بمزيد من الحرص والاهتمام، للحفاظ على بيئة مدرسية نظيفة وتعزيز السلوكيات الصحية.

وقال إن “الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، يحافظ على صحة الطلبة وسلامتهم، كونهم الشريحة الأوسع في المجتمع، ويرسمون صورته المستقبلية.

وحسب الاشتراطات الصحية في المقاصف، يسمح بتداول عبوات الحليب السائل المعقم طويل الأمد العادي أو ذي النكهات، وعبوات اللبن المحفوظة في الثلاجة، والعصائر الطبيعية المعبأة آليا، والساندويتشات من المطاعم المرخصة، حسب الشروط والتعليمات الصحية.

كما يسمح أيضا، بالبسكويت بجميع أنواعه؛ العادي والمحشو، والكعك المغلف آلياً، وتفضل الأنواع المدعمة بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ورقائق شيبس البطاطا والذرة الطبيعية المغلفة آليا وغير المحتوية على صبغات أو ملونات اصطناعية، والمكسرات المغلفة آليا، وعبوات التمور الصغيرة المغلفة آليا، والفواكه والخضراوات الطازجة.

ويمنع بيع وتداول المشروبات المحتوية على السكر والملونات فقط، والمشروبات والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 %، والحلوى والشوكولاته والعلكة والملبس والمصاص ذات القيمة الغذائية المنخفضة، والتوفي والنوجة التي تلتصق بالأسنان، والأغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية، واللحوم والكبدة بجميع أنواعها، والشيبس غير المصنع من رقائق البطاطا والذرة الطبيعية والبوظة والأسكيمو.

وبين الخرابشة أن الوزارة نفذت 4068 زيارة لمقاصف مدرسية في القطاعين الحكومي والخاص.