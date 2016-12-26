إرهاصات قدوم ترامب.. زيادة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية

شهد الفترة التي تلت انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” ارتفاعا ملحوظا في عدد المخططات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها في القدس المحتلة، وبينها عدد كبير من المخططات الاستيطانية التي كانت تعتبر حساسة من حيث موقعها بالنسبة للإدارة الامريكية.

كما شهدت تلك الفترة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة ومن بينها بيوتًا أعرب أوباما نفسه عن قلق ادارته من قرارات هدمها وفقا لما اورده اليوم الاثنين موقع “هآرتس” الالكتروني.

ومن المنتظر أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء قريبا على بناء اكثر من 600 شقة استيطانية في مستوطنات يهودية قائمة بالقدس المحتلة علما ان جدول اعمال هذه اللجنة تم تحديده قبل قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالاستيطان ولم يجر تعديله بعد هذا القرار.

ويتضمن جدول اعمال اللجنة اصدار 262 رخصة بناء لإقامة وحدات استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو”، 216 رخصة بناء في مستوطنة “راموت”، 1400 في مستوطنة “بسغات زئيف” مع امكانة زيادة عدد رخص البناء التي ستصدرها اللجنة في مستوطنتي “راموت وبسغات زئيف”.

واشارت المعطيات الاحصائية التي جمعتها منظمة “عير عميم” الى تغييرات في اتجاهات البناء اليهودي في القدس المحتلة حيث ردت المنظمة تباطؤ في عملية اقرار المخططات الاستيطانية خلال عام 2014-2015 حيث اشتكى “المخططون” اكثر من مرة من تدخل مكتب نتنياهو وعمله على اعاقة اقرار المخططات ومنع المصادقة عليها كونها مخططات ذات طابع سياسي حساس لكن هذا الاتجاه تغير عام 2016 وتحديدا بعد انتخاب “ترامب” حيث سجل ارتفاعا حادا في عدد المخططات الاستيطانية التي تم تقديمها للجنة التخطيط والبناء وتلك التي تمت المصادقة النهائية عليها حيث طرحت عام 2014 على اللجان المختلفة وتمت المصادقة عليها بمستويات مختلفة 775 مخطط استيطاني خاص بمدينة القدس المحتلة لينخفض هذا العدد عام 2015 الى 395 مخطط ليعود هذا العدد للارتفاع هذا العام الى 1506 مخطط استيطاني 1000 منها فقط بعد الانتخابات الامريكية.