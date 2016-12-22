إرجاء إعلان مسلمة أول رئيسة وزراء في رومانيا

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الخميس، إرجاء تسمية أول رئيسة وزراء مسلمة لتولي المنصب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال يوهانيس إنه يحتاج مزيدا من الوقت لتسمية رئيس الوزراء الجديد، مشيرا إلى أن الإعلان سيجري بعد عيد الميلاد، دون أن يوضح السبب وراء قراره، وفق “أسوشيتد برس”.

وكان من المقرر أن يسمي لوهانيس سيفيل شهيدة رئيسة للوزراء الخميس، على أن يوافق البرلمان لاحقا على هذا القرار.

ورشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي شهيدة (52 عاما) لمنصب رئيس الوزراء، بعد أن فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ11 من ديسمبر الجاري.

وتولت منصب وزيرة التنمية الإقليمية في رومانيا العام الماضي، وتواجه انتقادات بأنها تفتقر للخبرة السياسية، وستخضع لرئيس الحزب الاشتراكي ليفيو دراغنيا.

وتتحدر شهيدة من أصول تترية وهي متزوجة من رجل أعمال سوري يعيش في بوخارست.