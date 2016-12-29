إحباط تهريب قطع غيار سيارات بعد مطاردة على الطريق الصحراوي

تمكنت دوريات مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية من إحباط تهريب قطع غيار سيارات كانت مخبأة في شاحنتين، اليوم الخميس، بعد عملية مطاردة على الطريق الصحراوي.

وقالت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم، انه وبعد الاشتباه بشاحنتين من نوع (ديانا) كانتا تسيران بصورة مثيرة للاشتباه على الطريق الصحراوي، تمكنت دوريات مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية من السيطرة على المركبتين، والتحفظ على المحتويات بعد عملية مطاردة أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين كانا يقودان المركبتين.

وبلغ عدد القطع المهربة 1186 قطعة غيار سيارة مختلفة، كانت مخبأة بصورة محكمة داخل عبوات مخصصة للخضار والفواكه.

واضافت انه يجري حالياً التحقق من المضبوطات والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

يشار إلى أن من أهم الأهداف الإستراتيجية لدائرة الجمارك الأردنية مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، ومن ضمنها البضائع المقلدة والمزورة والممنوعة وغير المطابقة للمواصفات؛ انطلاقاً من دورها في حماية المواطنين من الغش والحفاظ على سلامتهم.