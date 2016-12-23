أنصار الأسد يحتفلون بـ”عودة حلب”

شهدت عدة مدن خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، الخميس، احتفالات عقب إعلان الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة حلب، التي كانت أحياؤها الشرقية في قبضة المعارضة لسنوات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مسيرات خرجت في حلب “ابتهاجا بانتصار الجيش العربي السوري وحلفائه على الإرهابيين ودحرهم عن المدينة”، وأطلق المؤيدون أبواق سيارتهم ورفعوا الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “حلب ومدن بمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص، شهدت مسيرات لمناصري النظام ومؤيديه، احتفالا بما قالوا إنه انتصار حلب، حيث خرجت مئات السيارات ومئات المواطنين في كل منطقة”.

وكان الجيش السوري أعلن مساء الخميس استعادة حلب، التي تعد ثاني أهم مدن البلاد، وذلك بعد خروج آخر دفعات مسلحي المعارضة وعائلاتهم من شرقي المدينة عبر معبر الراموسة إلى ريفها الغربي.

واعتبر الجيش في بيان أن ما حدث في حلب “انتصارا وعودة للأمن والأمان في المدينة”، في حين اعتبرت فصائل في المعارضة ما حدث “خسارة كبيرة”.

وقال المرصد السوري إن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها خاصة ميليشيات حزب الله، بدأت في الانتشار في المربع الأخير الذي كان تحت سيطرة المعارضة في، على أن تبدأ في وقت لاحق تمشيط المنطقة.