أكراد سوريا.. خطة لتشكيل حكومة جديدة

قال مسؤولون أكراد إن من المتوقع أن توافق الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا، ليجددوا التأكيد على خططهم للحكم الذاتي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكم الذاتي لمناطق بشمال سوريا شكل فيها الأكراد بالفعل أقاليم تحكم نفسها منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011، رغم أن القادة الأكراد يقولون إن الهدف ليس إقامة دولة مستقلة.

وأثار تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا انزعاج تركيا المجاورة وسبق أن رفضت الولايات المتحدة خطة النظام الاتحادي عندما أعلنت لأول مرة في مارس. ويعارض الرئيس السوري بشار الأسد أيضا الفكرة.

وقالت هدية يوسف، التي ترأس مجلسا مؤلفا من 151 عضوا، إن الخطة التفصيلية ترقى إلى مستوى دستور وتعرف باسم العقد الاجتماعي، مضيفة أنه من المتوقع أن يقر المجلس الخطة الأربعاء أو الخميس في اجتماع بمدينة رميلان.

وفي البداية ستجرى انتخابات لاختيار إدارات إقليمية تعقبها انتخابات لاختيار هيئة مركزية.