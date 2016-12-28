أسعار الذهب مستمرة بالصعود

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، ليعزز المعدن الأصفر مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1143.98دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 14 ديسمبر يوم الثلاثاء عند 1148.98 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا 0.5 في المئة، إلى 1144.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات 0.1 في المئة إلى 102.90.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 15.90 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 904.70 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 674.47 دولار للأوقية، بعدما ارتفع أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.