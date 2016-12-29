أبو مرزوق ينهي محادثاته مع المخابرات المصرية وسط أجواء إيجابية

أعلنت مصادر مصرية مطلعة عن انتهاء اللقاء بين نائب رئيس حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، وقيادات بالمخابرات المصرية والذي عقد مساء اليوم الخميس، قبل قليل.

ونقل موقع “أمد” عن المصادر قولها إن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، وشهد مناقشة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وملفات الأمن والحدود ولقاءات الدوحة الأخيرة بين حماس ومحمود عباس، وبحث أهمية استمرار فتح معبر رفح، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان أهمية عقد المجلس الوطني الفلسطيني ومكانه، حيث أعلنت حماس رفضها المطلق عقده تحت الاحتلال.